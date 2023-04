Oggi si festeggia la Giornata della Terra | ma tra un mese l’Italia avrà già finito tutte le risorse naturali del 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Il 22 aprile 1970, il giorno in cui si è celebrata la prima, di pianeta ce ne bastava uno solo., a 53 anni di distanza, ne servirebbero quasi due per soddisfare i consumipopolazione mondiale. Le stime sono del Global Footprint Network, una rete di associazioni che si occupa di misurare l’impronta ecologica degli esseri umani. Ogni anno, gli esperti calcolano il cosiddetto Earth Overshoot Day, ossia il giorno in cui laesaurisce leche è in grado di rigenerare nel corso di un anno solare. La data varia continuamente a secondarapidità con cui levengono sfruttate. Eppure, il trend non lascia troppo spazio alle interpretazioni: dagli anni Settanta ad ...

L'Earth Day Quest', dunque, sila Terra in tutto il mondo. Per promuovere l'evento è nato il sito no profit Earthday.org , e ora vengono mobilitate oltre un miliardo di persone in 193 ...Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.Da 53 anni ormai, il 22 Aprile sila Giornata Mondiale della Terra indetta dall'Unesco. Associazioni di tutto il mondo ... La filiale di Floridia,alle 18:30, ospita nella propria sede di ...

Oggi si festeggia la Giornata della Terra, ma tra un mese l'Italia avrà ... Open

Sulle parole dei colleghi di maggioranza La Russa e Lollobrigida glissa, ma in vista del 25 Aprile Matteo Salvini non si nasconde: “Celebrerò la Liberazione del nostro Paese, starò un po’ in famiglia ...Un libro a tema green di Max Casacci e Mario Tozzi, edito da Slow Food col contributo, tra gli altri, di Carlo Petrini ...