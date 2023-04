Nuova terapia ‘made in Italy’ contro la dermatite atopica

Leggi su moltouomo

(Di sabato 22 aprile 2023) Ottime notizie per tutte le persone che soffrono di una delle malattie infettive della pelle più comune al mondo: lao eczema atopico. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla sperimentazione del nuovo farmaco ‘Upadacitinib’ in pazienti adulti con una patologia moderata o severa.Questa patologia è un disturbo infiammatorio che colpisce la pelle. Lapuò diventare cronica, e può avere anche periodi in cui va in remissione. Periodi anche di mesi e anni. Si manifesta entro i primi cinque anni di vita, mentre è molto raro che possa svilupparsi in età adulta o avanzata. I sintomi dellasono: Secchezza della ...