Nozze | estero e… | tutti i programmi futuri di Andrea Agnelli

Ledovrebbero svolgersi a Torino poco prima dell'estate, con una cerimonia per pochi intimi, per poi traslocare, probabilmente all'. Lontano dall'Italia, Andrea Agnelli dovrebbe ...I due si sposeranno a Torino prima dell'estate e dopo lela famiglia potrebbe traslocare altrove. All', magari Amsterdam, dove ha sede la Agnelli BV, di cui Andrea è azionista come il ...

Juve, Agnelli lontano dal calcio: prima le nozze, poi l'estero La Gazzetta dello Sport

La conferma dell'inibizione per due anni ad Andrea Agnelli per il caso plusvalenze porterà l'ex presidente della Juve a cambiare i suoi programmi. Gli ultimi sono stati due anni complicati per Andrea.