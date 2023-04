Notte di paura a Latina | coltellate tra stranieri | 30enne in codice rosso

(Di sabato 22 aprile 2023) Il quartiere Nicolosi a, la scorsaè stato teatro di uno scontro atra. È successo alle 23, quando alcuni cittadini richiamati dalle urla e dal rumore intenso hanno dato l’allarme al numero di emergenza. La Polizia è corsa sul posto è ha trovato un uomo ferito in modo grave, trasportato inal Goretti di. La lite finita con uninDalle prime indagini svolte dagli uomini della Questura, possibili anche grazie alle testimonianze dei residenti, è stato accertato che la lite si è verificata tra via Corridoni e via Grassi, ma a parte ilferito da più, degli altri partecipanti allo scontro non c’era ...

..., per quanto i professori che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, continuino a professare cautela, l'ex premier è già proiettato al futuro. Berlusconi ha trascorso un'altra...La foto del suo volto arrossato dalla pressione sanguigna, che esprime determinazione e, ha ... Un'altrain stazione. I danni arrecati alla cornice, stimati in 2.300 euro, e la sua ...Nella, poco dopo la mezzanotte, una forte scossa che si è verificata a Malta, di magnitudo 5.5, è stata avvertita distintamente in diverse province siciliane tornando a generaree ...

Paura nel Cosentino, auto in fiamme nella notte: indagano i carabinieri Calabria 7

Una notte travagliata per l'ex Miss Martina Colombari, alle prese con un'inaspettata violenza. Cosa è successoProseguono le cure in terapia ordinaria per Silvio Berlusconi dimesso ormai da una settimana dalla terapia intensiva grazie ai costanti miglioramenti ...