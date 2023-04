Non so se l' Italia combattè una guerra di liberazione Il fisico Rovelli spiazza tutti

(Di sabato 22 aprile 2023)in Ucraina e 25 aprile messi sullo stesso piano nel corso della trasmissione In Onda del 22 aprile. Durante la puntata David Parenzo e Concita De Gregorio hanno intervistato ilCarlo, autore del libro "Buchi bianchi". I due giornalisti hanno chiesto alse lain Ucraina possa essere considerata unadiparagonabile a quella che glini combatterono alla fine della Secondamondiale. A quel punto, però, la risposta dihato. "Non sono sicuro che la nostra sia stata unadi- ha detto Carlo- Mi pare siamo ...

Missione Triplete: assalto Italia alle tre coppe. Vincere tutto non è impossibile La Gazzetta dello Sport

C'è il nodo Gleison Bremer da sciogliere in giornata. C'è da fare i conti con un Angel Di Maria che ancora non ha smaltito le fatiche di Lisbona. E poi un po' per tutti quei giocatori che hanno lottat ...Guerra in Ucraina e 25 aprile messi sullo stesso piano nel corso della trasmissione In Onda del 22 aprile. Durante la puntata David Parenzo e Concita ...