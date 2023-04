Non sarà abbattuto l’orso MJ5 | gli animalisti | “No allo sterminio”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 22 aprile 2023) Orso MJ5, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’esemplare mantenendo in vigore solo la cattura. Nella Giornata della Terra, la Leal Lega Antivivisezionista, esprime soddisfazione per la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’animale – responsabile dell’uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi – mantenendo in vigore solo la cattura. La posizione solleva parecchi spunti di riflessione, in una polemica che vede l’opinione pubblica divisa in due parti contrapposte. Come avviene nell’eterno scontro Uomo contro Natura. Nella dichiarazione del presidente di Leal Gian Marco Prampolini precisa: “Con nostra grande soddisfazione il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia didei ...