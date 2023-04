Non riesco a spiegare tutte queste italiane in semifinale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) Lo ammetto, non ci avevo capito nulla, o quasi.nelle semifinali delle coppe europee, farsa della Conference compresa, sono una coltellata al mio vecchio cuore ubriaco. L’apoteosi dell’orrore non è stata la scontata eliminazione in Champions League del Chelsea (cheers a Thiago Silva, che ha detto che la sua squadra dovrebbe smetterla di fare contratti a calciatori a caso e cambiare strategia di mercato se vuole tornare a vincere), ma il suicidio scellerato del Manchester United compiuto principalmente per mano di uno dei più grandi misteri del calcio contemporaneo: Harry Maguire. Il difensore più pagato nella storia della Premier League aveva deciso l’andata con un ridicolo autogol al 92esimo, permettendo al Siviglia di pareggiare. Giovedì sera, insieme a un De Gea più sbronzo di me quando passo dal rosso alla ...