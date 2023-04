Non perderemo questa grande opportunità Pnrr | la promessa di Meloni

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) Giorgiaparla della futura crescita del Paese e del nodo dei fondi. In una lunga intervista a "Milano Finanza", il presidente del Consiglio traccia gli obiettivi economici dell'azione di governo, in primo luogo concentrare gli sforzi su investimenti e crescita, «unica via per rendere sostenibile un debito elevato».si dilunga anche sul significato delle riunione del Consiglio dei ministri in programma il primo maggio. «Crediamo che i primi a dover dare l'esempio debbano essere quelli come noi che, in fondo, sono dei privilegiati, dunque ho deciso di tenere un Consiglio dei ministri ingiornata dove tanti italiani saranno comunque sul posto di lavoro - spiega - compresi i tecnici impegnati in piazza San Giovanni nel Concertone del Primo Maggio». Nel corso dell'intervista a tutto campo alla ...