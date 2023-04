Noel Gallagher | «La musica mi ha salvato la vita Gli Oasis? Più facile che torni John Lennon»

Il privilegio della musica, 55 anni, lo conosce bene. L'ex anima (autore, chitarrista e a volte cantante) degli Oasis lo racconta in una saletta nascosta di un hotel milanese. Fuori ...... la vita da persona matura, sui bei tempi andati che comunque pare non rimpiangere affatto:è pronto a tornare con un nuovo disco , Council skies , che uscirà il 2 giugno, insieme ai ...Una foto in bianco e nero, una rotonda di Manchester in cui sono disposti strumenti e amplificatori: fin dalla copertinatorna alle origini con "Council skies", nuovo album in uscita il 2 giugno e - probabilmente - il migliore della sua carriera solista: l'avverbio è dettato dal fatto che - oltri ai ...

Noel Gallagher e i suoi Council Skies Agenzia ANSA

Il disco Il 2 giugno uscirà il nuovo album con gli High Flying birds. "Torno alle mie origini" «La musica in sé è la ricompensa” dice Noel Gallagher, il cantautore britannico che ha lanciato il brit p ...La reunion degli Oasis Secondo Noel Gallagher, di passaggio a Milano per il lancio del suo nuovo disco, ha le stesse possibilità di quella dei Beatles. Con “ritorno dall’aldilà di John Lennon” inclus ...