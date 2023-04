Noel Gallagher | «La musica mi ha salvato la vita Gli Oasis? Più facile che torni Joh Lennon»

... la vita da persona matura, sui bei tempi andati che comunque pare non rimpiangere affatto:è pronto a tornare con un nuovo disco , Council skies , che uscirà il 2 giugno, insieme ai ...Una foto in bianco e nero, una rotonda di Manchester in cui sono disposti strumenti e amplificatori: fin dalla copertinatorna alle origini con "Council skies", nuovo album in uscita il 2 giugno e - probabilmente - il migliore della sua carriera solista: l'avverbio è dettato dal fatto che - oltri ai ...è qui e ora, ma 'domani' nel 2024 ci sarà un anniversario storico: il trentesimo dall'uscita di Definitely Maybe, il primo disco degli Oasis. Da mesi c'è fermento: si parla perfino di ...

Noel Gallagher e i suoi Council Skies Agenzia ANSA

Il disco Il 2 giugno uscirà il nuovo album con gli High Flying birds. "Torno alle mie origini" «La musica in sé è la ricompensa” dice Noel Gallagher, il cantautore britannico che ha lanciato il brit p ...La reunion degli Oasis Secondo Noel Gallagher, di passaggio a Milano per il lancio del suo nuovo disco, ha le stesse possibilità di quella dei Beatles. Con “ritorno dall’aldilà di John Lennon” inclus ...