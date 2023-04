Noel Gallagher degli Oasis sui Maneskin | “Uno di loro si è drogato in tv”

Leggi su biccy

(Di sabato 22 aprile 2023), ex storico componente, in questi giorni si è trovato a Milano per la promozione del suo nuovo album. Quando il giornalista di Vanity Fair gli ha chiesto un commento in merito al disco il cantante ha così risposto: “L’album l’ho scritto durante il lockdown. Non so come sia stato il lockdown in Italia, ma in Inghilterra la prima parte è durata nove mesi. Tutte le canzoni le ho scritte durante quel periodo. Nessuno di noi sapeva come l’avremmo vissuto e come ne saremmo usciti. È un album riflessivo”. Essendo in Italia, ovviamente, gli è anche stato chiesto un commento sugli artisti del nostro paese. A domanda diretta ‘conosci i?’,ha inizialmente risposto di no, quando poi gli è stato ricordato che hanno vinto ...