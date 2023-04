Niente tasse a chi ha figli? Roba da Orban | lo sfregio della Boldrini al governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Quand'è che capisci che l'opposizione è nel panico? Quando fa ostruzionismo? Quando si scaglia con furia contro una legge che ritiene sbagliata e pericolosa? Quando chiede le dimissioni di un ministro solo perché questo ministro ha fatto una scivolata? Quando si oppone a una azione militare? No: tutte queste cose sono quelle che una opposizione seria deve fare: le spettano. Capisci invece che ha perso la testa quando si oppone a una proposta che va esattamente nella direzione delle idee che ha sempre difeso e per le quali ha combattuto. Dare un sostegno economico alle donne che fanno dei bambini e poi si sobbarcano il pesoloro educazione, fino al liceo, fino alla laurea, e dare un sostegno anche a questi ragazzi, perchè abbiano i mezzi per studiare, per salire sull'ascensore sociale, per migliorare la propria esistenza e le proprie possibilità di lavoro, tutto ...