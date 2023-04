Nico Hulkenberg | basteranno le buone prestazioni per la conferma in Haas?

(Di sabato 22 aprile 2023) Ledi questo avvio di stagione in Formula 1 non sono ancora sufficienti per la ridel prossimo anno. Anche giustamente.ha impattato bene sul campionato mondiale conquistando la Q3 in Bahrain e il settimo posto finale in Australia: punti fondamentali per il suo team. Lunghezze che ancora non gli assicurano il sedile dellain vista del prossimo futuro. Gunther Steiner, team principal degli statunitensi, non si è voluto sbilanciare sul pilota tedesco tornato a pieno regime del Circus dopo tre anni di assenza intervallati da sporadiche apparizioni nel ruolo di supplente di colleghi colpiti dal Covid-19. Il futuro diin? Prende parola Gunther Steiner! (Credit foto – ...

... affidandosi a due piloti esperti come Kevin Magnussen e. Schumacher jr: due sole volte in zona punti . Steiner: "Mick Schumacher più volte a muro che a punti" . Schumacher jr ...è tornato a pieno regime in Formula 1 dopo tre anni di inattività e qualche apparizione in sostituzione di piloti costretti ai box per via del Covid. Il pilota tedesco, ingaggiato ...... davanti a Sergio Perez (54), Fernando Alonso (45), Lewis Hamilton (38), Carlos Sainz (20), Lance Stroll (20 pt), George Russell (18), Lando Norris (8),(6) e Charles Leclerc (6) a ...

Altro che Perez: è Hulkenberg la spalla perfetta di Verstappen | FP FormulaPassion.it

F1, Haas: Steiner attacca duramente il figlio di Michael Schumacher, Mick Schumacher, che quest'anno è passato alla Mercedes come terzo pilota ...Günther Steiner è tornato a parlare di Mick Schumacher, ora riserva in Mercedes: il tedesco è argomento di una diatriba tra il suo ex team prinicipal e Toto Wolff ...