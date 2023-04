Con 50 punti, i Reds sono a sole tre lunghezze dal, quinto, che domani sarà ospite del. In fondo alla classificaè bagarre. Il Leicester si è imposto 2 - 1 in rimonta sul ......30 Empoli - Inter 15:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina 18:00 Milan - Lecce 20:45 Juventus - Napoli CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Bournemouth - West Ham 15:0017:30 ...Con 50 punti, i Reds sono a sole tre lunghezze dal, quinto, che domani sarà ospite del. In fondo alla classificaè bagarre. Il Leicester si è imposto 2 - 1 in rimonta sul ...

Newcastle-Tottenham (domenica 23 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Battendo 3-2 il Nottingham Forest, ora penultimo in classifica, il Liverpool prova a tornare in corsa per l'Europa a sei giornate dalla fine della Premier League. Con 50 punti, ...L'algerino diventa il primo a segnare 3 gol in semifinale dopo 65 anni e tiene gli uomini di Guardiola in corsa per il 'triplete'. Premier: il Liverpool supera 3-2 il Nottingham Forest e prosegue l'in ...