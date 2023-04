Neutralità climatica in Italia? Forse solo nel 2220!

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 22 aprile 2023) Italy For Climate in occasione della Giornata Internazionale della Terra pubblica dei dati allarmanti riguardo la. Proseguendo di questo passo, l’azzererà le proprie emissioni di gas serra nel 2220. L’appello urgente è lanciato da Italy For Climate, il centro studi sul clima della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in occasione della Giornata Internazionale della Terra. Nell’introduzione del Report una domanda: avremmo potuto cogliere l’occasione di questa duplice crisi per accelerare sulla transizione, ma non lo abbiamo fatto. Sapremo fare tesoro della lezione per il prossimo futuro? Per NEUTRALITA’si intende l’equilibrio complessivo tra le emissioni di gas serra generate dall’attività umana e quelle assorbite in un determinato periodo di ...