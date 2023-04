NBA Highlights | New York - Cleveland 99 - 79

Guarda glidelle partite della notteNessuna squadra quest'anno era stata mai tenuta sotto gli 80 punti: Cleveland si ferma a 79 grazie al capolavoro difensivo dei Knicks che vincono con ...Il meglio delle tre partite giocate nella notte. I 76ers vincono anche gara 3 contro i Nets ma non mancano le ...

Playoff NBA, Memphis LA Lakers gara-1 112-128: Reaves e Hachimura sbancano il FedEx Forum Sky Sport

Highlights from game 3 between the Nuggets and Timberwolves on Friday, April 21st ...Highlights vs. Denver Nuggets, 04/21/2023 If you are having difficulty accessing any content on this website, please visit our Accessibility page. NBA.com is part of Warner Media, LLC’s Turner Sports ...