Navi da guerra italiane verso la Cina | ecco chi ce lo ha imposto

(Di sabato 22 aprile 2023) Non solo Ucraina, ma anche Pacifico. Dopo il conflitto tra Kiev e Mosca, l’alleanza atlantica sta ponendo le proprie attenzioni nei confronti della, non solo in un’ottica di possibile aiuto militare a fianco di Vladimir Putin, ma soprattutto per un’eventuale invasione – o “riunificazione”, come ribadisce ogni volta la propaganda comunista di Pechino – con l’Isola di Taiwan. L’occupazione è programmata ufficialmente entro il 2049, centenario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, ma molti analisti hanno già stimato un intervento entro il 2029, o addirittura il 2025. Gli Stati Uniti, sia sotto la guida di Donald Trump che di Joe Biden, sono stati chiarissimi fin dall’inizio. In caso di invasione della, non vi sarà un semplice sostegno economico e militare da parte di Washington, così come sta avvenendo in Ucraina. Al contrario, si ...