Naufragio all' Asinara | trovato un cadavere in mare | è il sub scomparso 10 giorni fa

(Di sabato 22 aprile 2023) Leggi Anche Sassari,vivo uno dei due sub dispersi nel golfo dell'Davide Calvia era, dunque, uscito con il cugino Giovannino Pinna per una battuta di pesca al largo di Stintino. ...

Pinna si è salvato: era stato ritrovato sulla spiaggia di Platamona 24 ore dopo il, in condizioni disperate.... nel golfo antistante'Asinara, il corpo senza vita di Davide Calvia, il sub 38enne scomparso lo scorso 12 aprile nel Golfo dell'Asinara a seguito deldella barca con cui, insieme al ...... che esplode trascinando la città fantasma in unpsichedelico. Sabato 29 aprile arriva il ...con le Istituzioni scolastiche e le Amministrazioni comunali presenti sul territorio - propone'...

Nella mattinata di sabato 22 aprile è stato trovato morto il 38enne Davide Calvia. L'uomo era scomparso circa una decina di giorni fa.Si sono concluse con le prime luci dell'alba le operazioni di sbarco al porto di Catania di una parte dei 500 migranti che sono stati soccorsi ieri dalla nave Frontex ...