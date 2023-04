Naufragio all’Asinara | trovato corpo del sub disperso a Stintino

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ di Davide Calvia il cadavere ristamattina nel mare di Castelsardo. Il sassarese 38enne erain mare dal 12 aprile scorso, dopo ildella sua barca nelle acque di. L’uomo si trovava con il cugino Giovannino Pinna, rivivo 24 ore dopo l’incidente, in riva in una zona più a est nel Golfo dell’Asinara, nel mare di Sorso. Stamattina l’intervento della Guardia costiera di Porto Torres nella zona del villaggio Rasciada, tra Punta Tramontana e Lu Bagnu. L'articolo proviene da Italia Sera.

