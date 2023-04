Naufragio all' Asinara | cadavere di un uomo trovato in mare

(Di sabato 22 aprile 2023) Ildi unè stato ristamattina a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo antistante l'. I militari della Capitaneria di Porto Torres, i carabinieri della stazione di Castelsardo e i vigili del fuoco, sono accorsi sul posto e stanno verificando se il corpo possa essere quello di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni scomparso il 12 aprile nel Golfo dell'neldella barca con cui, insieme al cugino Giovannino Pinna,vivo a 24 ore dall'incidente, stava facendo una battuta di pesca.

... sono accorsi sul posto e stanno verificando se il corpo possa essere quello di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni scomparso il 12 aprile nel Golfo dell'Asinara neldella barca con ...... sono accorsi sul posto e stanno verificando se il corpo possa essere quello di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni scomparso il 12 aprile nel Golfo dell'Asinara neldella barca con ......(in Sicilia il rapporto più solido che si sta costruendo è quello con la galassia che fa capo'...dopo la vittoria delle primarie da parte di Elly Schlein (che spinge i dem a sinistra) e il...

Naufragio all'Asinara, è stato trovato il cadavere di un uomo stamattina a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo antistante l'isola. I militari della ...Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo, nel golfo antistante l'Asinara. I militari della Capitaneria di P ...