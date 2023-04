Nations Cup di Ciclismo | l’Italia maschile è seconda nell’inseguimento

(Di sabato 22 aprile 2023) Inizia con un podio la terza tappa dellaCup disu pista per. A Milton (Canada) il quartettoformato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scartezzini (schierato al posto di Mattia Pinazzi) si è aggiudicato il secondo postoa squadre. Successo per la Gran Bretagna (3’51”310), riuscita ad imporsi sugli azzurri (3’52”840) nell’ultimo atto. Nelle prime tre posizioni anche la Francia (3’50?375), che nella finale meno nobile ha prevalso nel testa a testa contro l’Australia (3’50?796). Prestazione comunque ottima nel velodromo nordamericano del team italiano, che nelle qualifiche ha fatto segnare il quarto tempo (3’52”819). Nel primo turno contro l’Australia, poi, è riuscito anche a migliorarsi (3’52”337) conquistando il pass per la ...

Inizia con un podio la terza tappa delladi ciclismo su pista per l'Italia. A Milton (Canada) il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scartezzini (schierato al posto di Mattia ...Un altro appuntamento con la storia centrato. In una stagione 2022/23 esaltante per il viv... Articoli recenti Basket femminile U15, La Molisana Magnolia Basket Campobasso supera la Reyer VeneziaLa Juniorprevede venerdì la cronosquadre da Castelnuovo Berardenga a Rapolano Terme di km 11,8. Poi la gara in linea, da Siena a Poggibonsi di km 70,6. Sabato 22 aprile è in programma ...

Nations Cup Milton - Argento per l'inseguimento maschile Federazione Ciclistica Italiana

Inizia con un podio la terza tappa della Nations Cup di ciclismo su pista per l’Italia. A Milton (Canada) il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scarte ...Sarà la Chaminade Campobasso a rappresentare il Molise nella prossima fase della Danone Nations Cup, riservato alla categoria under 12 Femminile. Le ...