Nathaly Caldonazzo | tutto sulla showgirl | le curiosità su di lei che non conoscevate affatto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 22 aprile 2023)per la seconda volta entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi. A quasi 53 anni, con un fisico da urlo e una voglia di vincere che non ha mai nascosto,si appresta a diventare una delle protagoniste di questa nuova edizione. Conosciamola meglio. La biografia diFiglia di una balleria, la famosa Leontine Snell, frequenta l’accademia di alta moda Koefia. I primi passi disulle passerelle risalgono agli anni 08?, quando non ancora maggiorenne si fa notare per la sua bellezza elegante e raffinata. Sarà però il ballo ad aprirle le porte della tv, entra a far parte della compagnia di alcuni dei programmi più famosi del tempo come Stasera Lino e Fantastico 10. saranno proprio gli show della Rai, al rete ammiraglia italiana a ...