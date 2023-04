Napoli | voragine a Secondigliano | i cittadini tornano a casa dopo il crollo

(Di sabato 22 aprile 2023) Venerdì 21 aprile, gli abitanti degli edifici sgomberati domenica scorsa in via del Cassano a, sono rientrati nelle loro abitazioni. Sei gioni fa ci fu il cedimento di un...

di Secondigliano, i residenti sgomberati fanno ritorno nelle loro case. Si tratta dei nuclei familiari allontanati da tre condomini di via del Cassano dopo lo profondamento di ...Sei gioni fa ci fu il cedimento di un collettore fognario che aveva provocato il crollo del manto stradale, aprendo una voragine di oltre 10 metri, con il conseguente allontanamento in via cautelare dei residenti. "Un forte ringraziamento" è stato espresso dall'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo

Nella tarda serata di ieri gli abitanti degli edifici sgomberati domenica al Perrone a Secondigliano sono rientrati nelle loro abitazioni. Sei giorni fa il cedimento importante di un collettore fognar ...Napoli, 22 aprile 2023 - Sono rientrati nelle loro abitazioni ieri sera, gli abitanti degli edifici sgomberati domenica scorsa in via del Cassano a Secondigliano, quartiere dell'area nord di Napoli. S ...