(Di sabato 22 aprile 2023) Duedei, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono statidai carabinieri della compagnia diCentro in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in...

Nel pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Santa Maria della Neve , hanno notato un uomo che, alla loro vista, hadi eludere il controllo . I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due bustine contenenti circa 18 grammi di marijuana , di un'altra bustina contenente circa 8,5 ......a, in occasione dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi al forum sui beni confiscati in corso alla Stazione Marittima. I manifestanti, che già in precedenza avevanodi ...Complici in unomicidio. E' per questo che due uomini di 21 e 25 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati a. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della ...

Napoli, tentato omicidio ai Quartieri Spagnoli durante la movida: arrestati due giovani ilmattino.it

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in ...NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria della Neve, hanno notato un uomo che, alla lo ...