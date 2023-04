Napoli | Spalletti recupera Rrahmani per il match con la Juventus

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilavrà a disposizione Amirper la partita di domani sera contro la. Il difensore kosovaro, perno della difesa di Luciano, è infatti tra i convocati per la partita di domani sera per la sfida dell’Allianz Stadium. Il centrale aveva accusato un problema alla caviglia durante ildel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, uscendo anzitempo e facendo posto a Leo Ostigard. Il calciatore è tornato in gruppo soltanto in mattinata, ma perè sufficiente per riaverlo a disposizione per domani sera. Non troppo alte comunque le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto contro i bianconeri, a causa della mancanza di allenamento. Al fianco di Kim Min-jae, che tornerà titolare dopo la sua assenza europea, potrebbe ...

Napoli, ma quanto manca effettivamente allo Scudetto Con la sconfitta della Lazio oggi la squadra di Spalletti può anticipare i tempi, ecco come. La giornata di oggi infatti regala la prima data pos ...