Napoli | Simeone verso il recupero | c’è la data per il rientro Osimhen non in condizione | possibile panchina con la Juventus

(Di sabato 22 aprile 2023) La prossima partita di campionato vedrà ilaffrontare la trasferta di Torino contro ladi Massimiliano Allegri. La squadra di Luciano Spalletti ha diversi calciatori infortunati e la partita contro il Milan, in Champions League, non ha fatto altro che aggravare una situazione già difficile. Ai box anche un attaccante azzurro, Giovanni, L'articolo

Quattro le novità iniziali nelanti - Juventus: Olivera, Kim, Aguissa e Lozano. Indisponibili Politano e Mario Rui: tutti e ...Stadium contro la Juve sarà ancora indisponibile ancheche ...QUI" Assenti per infortunio Mario Rui, Rrhamani, Politano e. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4 - 3 - 3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia ...Dall'altra parte ilha perso delle certezze dopo lo 0 - 4 e ci sono stati gli infortuni di Osimhen,e Raspadori. Politano si fa male nel ritorno quando era il migliore in campo, poi è ...

Luciano Spalletti sta studiando la formazione che dovrà sfidare la Juventus nella gara di domani sera all'Allianz Stadium.Rinnovo Rrahmani - Il Napoli prepara il rinnovo per Amir Rrhamani: nel frattempo, il difensore resta in dubbio per la sfida contro la Juventus ...