Napoli | Kvara | ' Io come Maradona? Mi sembra di essere in un sogno'

(Di sabato 22 aprile 2023) Aprosegue la- mania . All'attaccante georgiano è bastato meno di un anno per diventare un eroe nel capoluogo campano, tanto che alcune sue giocate sono state paragonate a un vero e ...

prosegue la- mania . All'attaccante georgiano è bastato meno di un anno per diventare un eroe nel capoluogo campano, tanto che alcune sue giocate sono state paragonate a un vero e ...Nel primo anticipo della 31giornata di Serie A, la Salernitana è uscita vincitrice dalla sfida contro il Sassuolo grazie al risultato di 3 - 0. A incidere positivamente sulla partita è stato Boulaye ...LA SPINTA DEI TIFOSI - 'Ha fatto la differenza fino ad ora, è sempre stato il 12º uomo in campo e sentiamo quotidianamente la grande passione che i tifosi hanno per il'. JUVE -- '...

Napoli spremuto contro il Milan: Kvara e compagni spenti nel momento decisivo Calciomercato.com

Nonostante l'eliminazione dalla Champions, Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti assoluti del Napoli e di questa edizione del massimo torneo ...Nel primo anticipo della 31^ giornata di Serie A, la Salernitana è uscita vincitrice dalla sfida contro il Sassuolo grazie al risultato di 3-0. A incidere positivamente sulla partita è stato Boulaye D ...