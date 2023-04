Napoli | ferì a colpi di pistola un 42enne | arrestati i complici di un 26enne

... Giovanni Fidaleo ela donna, Miriam Mignano, con la quale voleva proseguire la relazione Per scoprirlo, gli avvocati del militare, Paolo Maria Die Giampiero Guarriello, hanno scelto lo ...Il pubblico che sedeva sulle panche sistemate in qualche spiazzo del Molo di, assisteva ... molto dopo averlo letto però; sulle prime, il romanzo mie sconvolse così tanto che lo odiai. ...Accoltellò il presunto rivale in amore portandosi dietro anche i figli di undici e tredici anni: dietro l'addio della moglie c'erano violenze subite in casa e un tentativo di investirla con l'auto. È ...

Napoli, accordo per il Pizza Village: si farà alla Mostra d'Oltremare La Repubblica