Napoli | bimba investita e uccisa

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è statada un’auto a Casalnuovo in provincia di. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. I militari hanno avviato le indagini. In un primo momento era stato ipotizzato, erroneamente, che lafosse statada un’auto, poi, scappata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. Indagano i Carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sarebbe stata un'auto presente sul posto, e non un'auto fuggita senza prestare soccorso, quella che ha investito e ucciso unadi 4 anni oggi pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di. È quanto emerge dai primissimi accertamenti effettuati dai Carabinieri della tenenza di Casalnuovo in via Emilio Buccafusca, dove ......didove all'udienza per decidere in merito all'istanza presentata da Parolisi di vedere la moglie, era presente lo stesso ex caporalmaggiore dell'esercito, condannato a 20 anni. La, ...A Te purtroppo non è concesso di ritornare tra di noi, dalla Tua(oggi una bellissima ragazza)... Il Tribunale per i minori dinel 2017 ha dichiarato Salvatore Parolisi 'decaduto dalla ...

Bimba di 4 anni uccisa investita da un'auto: tragedia a Casalnuovo di Napoli Fanpage.it

NAPOLI - Sarebbe stata un'auto presente sul posto, e non un'auto fuggita senza prestare soccorso, quella che ha investito e ucciso una bimba di ...L'incidente a Casalnuovo. La piccola aveva solo quattro anni, sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini ...