Napoli | bimba investita e uccisa | madre ha perso controllo dell' auto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023), 22 apr. - (Adnkronos) - C'era laalla guidache ha investito e ucciso ladi 7 anni, morta nel pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri laa piccola avrebbeil, un'Audi A3, mentre faceva manovra in via Emilio Buccafusca. Investito anche un conoscente che era con loro che non ha riportato ferite gravi. La bambina, invece, non ce l'ha fatta. In un primo momento si era ipotizzato l'investimento da parte di un'pirata, scappata senza fermarsi e prestare soccorso, ipotesi scartata a seguito degli accertamenti dei militari, intervenuti in via Emilio ...