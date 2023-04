Napoli | bimba di 4 anni investita e uccisa da un’auto

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) A Casalnuovo, in provincia di, unadi 4è statadanel primo pomeriggio di oggi, 22 aprile. Inizialmente qualcuno aveva fatto sapere che il conducente era scappato senza prestare soccorso alla piccola, ma i carabinieri hanno subito individuato il mezzo sul luogo dell’incidente. L’incidente è avvenuto in via Emilio Buccafusca, una traversa di via professor Filippo Manna. Sono in corso gli interrogatori di alcuni testimoni. La piccola è morta sul colpo. I carabinieri indagano per omicidio stradale e cercano di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: in un primo momento era circolata la notizia dipirata. Sul posto 118 e vigili del fuoco. (notizia in aggiornamento)