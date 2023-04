Napoli | bambina di 4 anni travolta e uccisa da un’auto a Casalnuovo

(Di sabato 22 aprile 2023) È statada, in provincia di: è morta così unadi 4, secondo quanto comunicato dai carabinieri. La piccola è deceduta sul colpo. Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza (che indagano sul caso), 118 e Vigili del fuoco. Tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto. In un primo momento si pensava che a uccidere lafosse statache poi non si è fermata per prestare i primi soccorsi. Successivamente, invece, è emersa una versione diametralmente opposta, con il conducente del mezzo che invece sarebbe presente sul posto dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

