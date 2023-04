(Di sabato 22 aprile 2023) Si apre ufficialmente domani ala 54° edizione della, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del ...

Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi ...sono puntati sugli atleti del17 (...Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi ...sono puntati sugli atleti del17 (...

Nacra 17, Semaine Olympique Française al via a Hyères La Gazzetta dello Sport

Tre coppie azzurre al via compresi i campioni olimpici Tita-Banti. Il tecnico Bruni: "Teniamo alta la competizione in vista di Parigi 2024" ...Depuis plus de 50 ans, l’élite de la voile olympique se donne rendez-vous fin avril à Hyères. Au fil des années, la Semaine Olympique Française - Toulon Provence Méditerranée est devenue incontournabl ...