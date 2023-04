Musica | Torto M5S | “Forti criticità nel sistema normativo Questo Governo ascolterà la mia battaglia?”

Bugo ha forseA proposito di 'cambiare canale' , il cantautore continua: Che Bugo ami il ... Niente ospitate in TV se non per promuovere concerti o, ma la sua è una presenza molto rara al ...... 'La parte del' e dal nuovo estratto 'All you can eat', 'Tredici canzoni urgenti' è stato ... eseguirlo in pubblico con tutti i musicisti coinvolti la sera prima dell'uscita, in una sala da...Una vera e propria festa dellaLe "Tredici canzoni urgenti" che verranno eseguite da Capossela sono: 1. Il bene rifugio 2. All you can eat 3. La parte del4. Staffette in bicicletta (...

Musica, Torto (M5S): Forti criticità nel sistema normativo, mi batto ... Agenzia CULT

MILANO - “Il tema della musica nel panorama politico è ancora una sfida da vincere. Prima di essere eletta alla Camera dei deputati nel 2018 ero ..."Tredici canzoni urgenti" non è un disco “agit-pro”, militante. Ma è pieno di musica: suoni antichi ma con sporcature molto contemporanee, non ...