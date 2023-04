Musetti-Tsitsipas | quando e dove vedere la semifinale dell’Atp 500 di Barcellona – Orario e tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Ha battuto in tre set in rimonta il britannico Cameron Norrie, poi ha riposato per via del ritiro di Jannik Sinner. Ora resta solo Stefanostra Lorenzoe la finale delOpen (Atp 500) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. “Sarà un match alla pari. Sto ritrovando fiducia, è una bella chance per arrivare in finale”, promette il 21enne di Carrara, che ha già consolidato la sua permanenza nella top 20 del tennis mondiale. Sicuramente la sfida tramette di fronte i due rovesci a una mano più belli del circuito. Forse tra i due quello dell’azzurro è pure più efficace, ma per il resto il greco parte favorito: ha più esperienza e più colpi.è in ...