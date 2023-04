Musetti ritrova Tsitsipas | da Parigi a Barcellona | sulle ali del rovescio

- Tsitsipas, i precedenti, n.20 del ranking e nona testa di serie, siin semifinale per l'ottava in carriera a livello ATP , la terza in un "500" dopo Acapulco 2021 (cemento) ...sicosì direttamente in semifinale senza nemmeno giocare. Affronterà Stefanos Tsitsipas. Il greco, secondo favorito del tabellone e n.5 del ranking, ha liquidato l'australiano Alex De ...Ha dato forfait un'ora prima di scendere in campo, e cosìsiin semifinale dell'Atp 500 spognolo.giocherà sabato, contro il vincente del match tra Tsitsipas e De Minaur.

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner vincono a Barcellona e passano ai ... Olympics

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Dopo le tre semifinali consecutive raggiunte da Jannik Sinner, ora tocca a Lorenzo Musetti, che è approdato tra i primi quattro dell’ATP 500 di Barcel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 500 di Barcellona che vedrà opposto il nostro Lorenzo Musetti al greco Stef ...