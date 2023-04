(Di sabato 22 aprile 2023) Missione fallita per Lorenzo, inci va Stefanos Tstisipas . Dopo la vittoria di una settimana fa a Monte - Carlo contro il n.1 del mondo Novak Djokovic, il 21enne di ...

Invece, nonostante(n.20 ATP e nona forza del seeding) sia stato del suo livello per i ... LIVE SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLAREQUALIFICAZIONI 22 aprile 2023sembra adattarsi meglio con il suo tennis vario e nel terzo game strappa la battuta a ... Nel settimo gioco Lorenzo prende il coraggio a due mani, viene avanti e chiude con un grande...DOMANDA UBITENNIS: Domani ti attende un match contro, che è un altro giocatore creativo ... Anche giocare ilè stato importante per poter prendere il ritmo D: Hai giocato un match solido ...

Musetti, doppio colpo grosso fallito: Tsitsipas in finale a Barcellona SuperTennis

Tennis | ATP, Featured | E’ Tsitsipas il primo finalista dell’Atp 500 di Barcellona: Musetti non riesce a sfatare il tabù greco, perdendo la quarta sfida su quattro contro il ...Missione fallita per Lorenzo Musetti, in finale a Barcellona ci va Stefanos Tstisipas . Dopo la vittoria di una settimana fa a Monte-Carlo contro ...