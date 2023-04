Morto suicida pronipote di Lino Banfi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 aprile 2023) Dramma in famiglia per l’attore e comico. IlAmanuel èdopo esserci lanciato nel vuoto da un palazzo di Vimodrone a Milano. Per il ragazzo, dopo uno spaventoso volo dal settimo piano, non c’è stato nulla da fare. Da chiarire i motivi del gesto. A commentare la notizia con un commovente post è stata Rosanna, figlia di. su Il Corriere della Città.