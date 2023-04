Monza-Fiorentina domenica 23 aprile 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, 31a giornata di Serie A:(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Colpani; Caprari. All. : Palladino(...Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori per il match in programma alle ore 15 Comunicate le formazioni ufficiali di, match di Serie A in programma alle ore 15.(3 - 4 ...Alle 15 ladi Italiano che in settimana ha conquistato la semifinale di Conference League sfida unormi quasi matematicamente salvo e col sogno Europa lì sullo sfondo. Per i viola, ...

Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Amrabat, Kouamé esterno Viola News

Alle ore 15:00 di oggi, all'U-Power Stadium di Monza si sfidano il Monza e la Fiorentina nell'ambito della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da risultati ...Monza-Fiorentina, Palladino e Italiano rincorrono punti importanti per la classifica. Le formazioni ufficiali delle due squadre.