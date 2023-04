Mondiali doppio misto curling 2023 | disastro Italia | pesante sconfitta contro l’Australia

(Di sabato 22 aprile 2023) Inattesa e certamenteda parte dell’nella seconda gara deidiin corso in Corea del Sud.sa prestazione da parte della coppia formata da Stefania Constantini e Sebastiano Arman, non in grado di ripetersi dopo il successo nella prima provala Repubblica Ceca. Un errore dopo l’altro nella sfidai modesti australiani e una sonoraper 7-1 incassata dopo solamente sei end, al termine dei quali i nostri hanno stretto la mano agli avversari. Ora bisognerà reagire immediatamentel’Ungheria domani mattina, ma a livello di classifica si rischia di pagare caro questo ko. IL CALENDARIO ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Australia dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...Buon esordio per l'Italia nei Mondiali 2023 di curling doppio misto , partiti nella notte sul ghiaccio coreano di Gangneung. Stefania Constantini e Sebastiano Arman hanno iniziato la loro avventura asiatica con un successo per 7 - ...

