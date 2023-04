Mondiali doppio misto curling 2023 | buona la prima per Constantini e Arman | 7-4 alla Repubblica Ceca

(Di sabato 22 aprile 2023) Buon esordio per l’Italia neidi, partiti nella notte sul ghiaccio coreano di Gangneung. Stefaniae Sebastianohanno iniziato la loro avventura asiatica con un successo per 7-4 sulla, iniziando così nel migliore dei modi il loro cammino nel Gruppo A in questafase a gironi che poi decreterà le nazioni in grado di conquistare i pass per le semifinali e i playoff. Si tornerà sul ghiaccio per il secondo impegno alle ore 11:00, sempre da favoriti contro l’Australia. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LA PARTITA – La coppia azzurrra, che dallo scorso anno gareggia insieme a ...

...quasi 1 milione e 500.000 spettatori in meno - anticipata alle 19.20 per fare spazio ai. '... Per noi ci sarà Vagnato, che da solo su TikTok coi suoi follower fa ildegli ascolti di Rai2. ...Tennis, Ani Vangelova a caccia di vittorie nei tornei ItfAni Vangelova forse non giocherà mai un match in uno Slam, né vincerà un torneo del ... Tennis e baby doll: campionessa ditra ...... nonché la doppietta bronzo - argento di Omar Visintin nello snowboard cross, passando per iltitolo mondiale del pallavolista Simone Giannelli e ai numerosi podie europei in varie ...

Curling, l'Italia debutta con una vittoria ai Mondiali di doppio misto ... OA Sport

Si aprono sabato 22 aprile a Gangneung, in Corea del Sud, i Campionati Mondiali di Curling 2023 di doppio misto di curling. Pronta a scendere sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre anche l’Italia… ...Dopo aver affrontato la Repubblica Ceca nel match inaugurale, la Nazionale italiana di curling doppio misto sfiderà quest’oggi l’Australia in quel di Gangneung, città della Corea del Sud che ospita in ...