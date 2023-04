Mobilità docenti 2023 | lettera notifica e punteggio errato Cosa fare? A chi rivolgersi?

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 22 aprile 2023) Presentate le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra per l'a.s./24, gli interessati sono adesso in attesa della pubblicazione dei movimenti. Nel frattempo, è necessario prestare attenzione allae convalida della domanda, in quanto potrebbero esserci degli errori nell'assegnazione del. In tal caso,? L'articolo .