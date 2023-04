Mobilità | deroga per i neoassunti | ma dal prossimo anno vincolo triennale per tutti senza eccezioni Ecco il Decreto PA in Gazzetta Ufficiale

Il DL che dovrebbe darà il via libera allaanche per i docenti vincolati è stato pubblicato poco fa nella Gazzetta Ufficiale. L' ... ma per dare attuazione allasarà necessario che il ...Per i docenti neoassunti che hanno prodotto domanda diin questa finestra, dunque, ci sarà laper quest'anno scolastico. TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE ' A decorrere dall'anno scolastico ......deve analogamente concludere che il completamento dei progetti del PNRR deve consentire una... ' Una cosa è aumentare l'aliquota dellavolontaria per esigenze familiari legate anche alla ...

Mobilità, deroga per i neoassunti, ma dal prossimo anno vincolo ... Orizzonte Scuola