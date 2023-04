Mo | esercito israeliano spara a un bambino palestinese

(Di sabato 22 aprile 2023) Tel Aviv, 22 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'hato ieri a un ragazzodi 12 anni nel villaggio di Arawah, a sud-ovest della città di Jenin. Lo riferisce l'agenziaWafa, precisando che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sul ragazzo vicino al "muro dell'Apartheid" costruito nel villaggio, ferendolo nella parte bassa della schiena. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale, in condizioni discrete.

Tel Aviv, 22 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'esercito israeliano ha sparato ieri a un ragazzo palestinese di 12 anni nel villaggio di Arawah, a sud-ovest della città di Jenin. Lo riferisce l'agenzia Wafa, precisando che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sul ragazzo vicino al "muro dell'Apartheid" costruito nel villaggio, ferendolo nella parte bassa della schiena. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale, in condizioni discrete.