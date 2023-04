Mkhitaryan salta Empoli-Inter! L’armeno non parte con la squadra | il motivo – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023)non sarà a disposizione di Inzaghi per-Inter. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport,non partirà con laalla volta del “Castellani” OUT – Hendricksalterà-Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport il centrocampista armeno non partirà con laalla volta della Toscana per disputare il match contro ladi Zanetti in programma domani alle 12:30. Nessun infortunio, il giocatore sarà assente per motivi personali e tornerà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la ...