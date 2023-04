Mkhitaryan | prima assenza nel 2023 con l’Inter Una certezza

(Di sabato 22 aprile 2023) Henrikhè l’acquisto più azzeccato dell’estate nerazzurra di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio ea dirigenza del. L’armeno salterà contro l’Empoli lapartita del, è unaper Inzaghi. PRESENZA – Henrikhè impressionante nei numeri collezionati nelcon. L’armeno è partito dalla panchina solo con la Juventus in campionato, poi ha giocato da titolare ben ventidue partite, ossia tutto il resto degli impegni dei nerazzurri nell’anno corrente. Simone Inzaghi non vuole privarsi mai del suo giocatore fidato, neanche con il rientro di Marcelo Brozovic sono cambiate le gerarchie. Contro l’Empoli il centrocampista non ci sarà (vedi articolo), la data è da ricordare perché sarà la ...

C'è una defezione dell'ultim’ora per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, in programma domani alle 12.30 nella prima partita della domenica di Serie A. I nerazzurri affronteranno i toscani, che al ...Dopo venticinque partite consecutive in campo, si ferma lo stakanovista del centrocampo interista. Domani contro l'Empoli sarà assente ...