il sabato alle ore 12, guiderà invece Sotto al Sette, uno spazio che si concentreràsustatistiche e pronostici calcistici. "La Bobo tv continua ad evolversi e sta diventando a tutti gli ...Calcio,punta di tornare in campo entro il 9 agosto 2024 Come appreso dalle sue Instagram Stories,ha annunciato il suo ritorno in campo dopo il brutto infortunio subito a San Siro ...Sfidacisco e' un successo. Una puntata dopo l'altra sempre con grandi ascolti, all'insegna degli ospiti che animano il palinsesto di Sportitalia. C'e', ovviamente,(uno dei piu' amati in Rete e non solo) insieme all'influencer Alice De Bortoli. Ogni venerdi' alle 19:30 su Sportitalia, va in onda lo 'SfidaCisco': si tratta di un format ha visto gia' ...

Mirko Cisco sbarca su Twitch con la BoboTV Calcio e Finanza

Durante la diretta di “Calcio con la F”, noto format della BoboTv, Lele Adani insieme a Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno dato un’importante notizia per tutti gli appassionati di ...