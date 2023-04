Milena Miconi a Verissimo | la sua intervista spiazza | cosa c’è dietro

Leggi su biccy

(Di sabato 22 aprile 2023) Come annunciato una settimana fa, oggiè stata ospite di Silvia Toffanin a. L’attrice è l’unica tra i gieffini arrivati in finale ad essere arrivata alla corte della Toffanin, in molti infatti credono che questo abbia a che fare con la nuova linea di Pier Silvio Berlusconi, che tra l’altro non era contento della piega presa dal reality. E la conferma è arrivata proprio con la messa in onda dell’fatta a. Nessun accenno al GF Vip, se non per la breve menzione fatta all’inizio dell’, poi nulla, zero, come se lanon avesse mai partecipato al programma.e le rivelazioni fatte a. “Tornare a casa dopo il GF è stato bellissimo, rientrare a casa ...