Milano | ragazza violentata su un treno regionale | un arresto

(Di sabato 22 aprile 2023) In manette un uomo di 36 anni. L'episodio risale allo scorso 5 aprile Un 36enne egiziano è stato arrestato per l’episodio violenza sessuale avvenuto a inizio aprile a bordo di unin transito a. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta del quinto dipartimento della procura milanese, per gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una giovane, che la mattina del 5 aprile aveva segnalato alla Polfer di Treviglio (Bg) di essere stata vittima a bordo di undi violenza sessuale, commessa da un altro viaggiatore. L’uomo, dapprima si era mostrato cordiale e disponibile, fornendo allainformazioni e indicazioni sui treni da prendere, ma all’improvviso, ...

Una giovaneha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito aper Treviglio (Bergamo). Dopo lo sua denuncia, il 5 aprile scorso, la Polizia di Stato oggi ......per l'episodio violenza sessuale avvenuto a inizio aprile a bordo di un treno in transito a. ... Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una giovane, che la mattina del 5 ......sessuale consumata ad inizio aprile a bordo di un convoglio ferroviario in transito a. L'indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane...

Ragazza di 21 anni violentata su un treno: arrestato l'aggressore Today.it

Una giovane ragazza ha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano per Treviglio (Bergamo). Dopo lo sua denuncia, il 5 aprile scorso, la Polizia di Stato oggi ...(Adnkronos) – Un 36enne egiziano è stato arrestato per l’episodio violenza sessuale avvenuto a inizio aprile a bordo di un treno in transito a Milano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa ...