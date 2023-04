Milano | ragazza violentata su un treno regionale | un arresto

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – Un 36enne egiziano è stato arrestato per l’episodio violenza sessuale avvenuto a inizio aprile a bordo di unin transito a. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta del quinto dipartimento della procura milanese, per gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una giovane, che la mattina del 5 aprile aveva segnalato alla Polfer di Treviglio (Bg) di essere stata vittima a bordo di undi violenza sessuale, commessa da un altro viaggiatore. L’uomo, dapprima si era mostrato cordiale e disponibile, fornendo allainformazioni e indicazioni sui treni da prendere, ma all’improvviso, approfittando dell’assenza di altri passeggeri nel frattempo ...

Una giovaneha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito aper Treviglio (Bergamo). Dopo lo sua denuncia, il 5 aprile scorso, la Polizia di Stato oggi ha comunicato di aver ...L'indagine era scattata dopo la denuncia della ventunenne: il 5 aprile aveva raccontato l'episodio alla Polfer di ......arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo che unaha denunciato di essere stata aggredita alla Polfer di Treviglio (Bergamo) nei primi giorni di aprile su un treno in transito a

Ragazza di 21 anni violentata su un treno: arrestato l'aggressore Today.it

Agenzia Fatto avvenuto il 5 aprile, ragazza riuscì a reagire – Una giovane ragazza ha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano per Treviglio (Bergamo). Dopo lo sua denun ...Dopo quasi 20 giorni di indagini è stato arrestato l’uomo che lo scorso 5 aprile avrebbe violentato una ragazza di 21 anni, in pieno giorno, su un treno regionale diretto a Treviglio di passaggio a Mi ...